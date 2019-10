Tesly jazdia stále bezpečnejšie

Pred rokom v októbri 2018 Tesla zverejnila prvú štvrťročnú správu o bezpečnosti svojich vozidiel. Teraz zverejnila správu za posledný štvrťrok a my môžeme po prvý krát porovnávať ako sa bezpečnosť vozidiel Tesla zlepšuje.

Pri porovnaní čísel z tretieho štvrťroka 2018 a 2019 vidno zreteľné zlepšenie. Pokiaľ v roku 2018 v treťom štvrťroku Tesla evidovala nehodu vozidla so zapnutým autopilotom každých 3.34 milióna míľ, tento rok to bolo každých 4.34 milióna míľ. To najskôr ukazuje na zlepšenie schopností autopilota Tesly, pretože iné faktory sú porovnateľné s minuloročnými.

Pri vypnutom autopilotovi so zapnutými bezpečnostnými funkciami sa čísla zlepšili z 1.92 milióna míľ na 2,7 milióna míľ. A teraz si všimnime zaujímavé porovnanie o nehodách pri vypnutom autopilotovi a vypnutých bezpečnostných funkciách. Pokiaľ v treťom stvrťroku 2018 to bola nehoda každých 2,2 milióna míľ tak v roku 2019 to bola nehoda každých 1,82 milióna míľ. Čo je zhoršenie čísel.

Zhoršenie nehodovosti v prípade jazdy bez autopilota môže mať rôzne príčiny. Od zmeny zloženia jednotlivých vodičov v jednotlivých kategóriách medzi rokmi, cez vplyvy ako napríklad počasie. No ak by to bolo počasie, tak je to ešte silnejší dôkaz zlepšenia bezpečnosti jazdy s autopilotom.

Pre porovnanie, pokiaľ v Q3 2018 sa podľa štatistík NHTSA stala nehoda na amerických cestách každých 492 tisíc míľ, v Q3 2019 to bolo každých 498 tisíc míľ.

Zaujímavou je aj nová štatistika o požiaroch Tesla vozidiel za obdobie od roku 2012 do roku 2018. Podľa nej je požiar Tesly veľmi výnimočná vec a nastane len každých prejdených 170 miliónov míľ. Podľa štatistík National Fire Protection Association (NFPA) požiar vozidla na amerických cestách nastáva v priemere každých prejdených 19 miliónov míľ. Tesla ešte poznamenáva, že 15 percent prípadov požiarov nastáva z vonkajších dôvodov, nespojených s vozidlom.

Zdroj: www.tesla.com