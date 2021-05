Tesla urobila v projekte solárnych striech „významné chyby“

Generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Elon Musk uviedol, že spoločnosť urobila „významné chyby“ so svojím produktom solárnej strechy, čo má za následok veľké zvýšenie cien pre zákazníkov.

V pondelkovej správe pre investorov spoločnosti Tesla zameranej na výnosy spoločnosti za prvý štvrťrok 2021 Musk uviedol, že dopyt po produkte solárnej strechy zostáva silný aj napriek nedávnym cenovým zmenám, ale spoločnosti sa nedarí držať krok s týmto dopytom.

„Výroba prebehla v poriadku, ale v mieste inštalácie sme sa zasekli,“ uviedol Musk. „Zistili sme, že sme v zásade urobili niekoľko významných chýb pri hodnotení náročnosti niektorých striech, ale zložitosť striech sa dramaticky líši.“ Tieto zložitosti sa podľa neho pohybujú od striech s viacerými výbežkami až po to, že jadro strechy nie je dostatočne silné na to, aby udržalo solárnu strechu. Musk vysvetlil, že kvôli týmto zložitostiam môžu byť náklady na strechu dva až trikrát vyššie, ako spoločnosť pôvodne uvádzala.

Zákazníkom, ktorí nie sú spokojní so zvyšovaním cien, môžu byť vrátené zálohy. Spoločnosť týmto zákazníkom tiež začína ponúkať bezplatné nabíjateľné domáce batérie Powerwall, určené na ukladanie solárnej energie pre vlastnú spotrebu počas výpadkov elektrickej energie.

Musk minulý týždeň prostredníctvom Twitteru oznámil, že solárna strecha a solárne panely spoločnosti Tesla sa budú predávať iba ako integrovaný produkt s technológiou Powerwall. „Obtiažnosť inštalácie bude oveľa nižšia, pretože energia zo strechy Solarglass alebo z panelov bude vždy smerovať priamo do batérie Powerwall a Powerwall pôjde iba medzi inžinierske siete a hlavný energetický panel s ističmi v dome,“ uviedol.

Dodal, že Powerwall v kombinácii so solárnymi produktmi umožní domácnostiam pomôcť energetickým spoločnostiam stabilizovať celkovú sieť a zmierniť problémy, ako napríklad to, čo sa nedávno stalo v Texase, keď zimné búrky spôsobili masívne výpadky. „Ak je batéria spárovaná so slnečnou a veternou energiou, poskytuje to dlhodobé riešenie stabilnej energetickej budúcnosti,“ uviedol.

Zdroje: YouTube