Tesla Model S 2021 nakoniec možno Yoke volant mať nebude

Predstavenie nového modelu S spoločnosti Tesla vyvolalo mnoho otázok (aj zo strany regulačných orgánov) ohľadom jeho volantu v štýle Yoke. V zdrojovom kóde webu spoločnosti Tesla sme však našli aj verziu s normálnym volantom.

Nová Tesla Model S by bola asi prvým sériovo vyrábaným vozidlom s Yoke volantom. Či však takýto volant aj reálne dostane do výroby zatiaľ vôbec nie je jasné. Portál Road & Track sa obrátil na Národný úrad pre bezpečnosť cestnej premávky (NHTSA), aby zistila, či je Yoke volant spoločnosti Tesla v USA legálny. Súdiac podľa vyhlásenia, ktoré úrad poskytol, o tom vlastne nikto nevie. „V súčasnosti NHTSA nedokáže určiť, či volant spĺňa federálne bezpečnostné normy pre motorové vozidlá,“ uviedol úrad pre portál Road & Track.

My v redakcii sme nejako nechceli veriť tomu, že ak by sa takýto volant aj dostal do výroby, bol by jedinou možnosťou. A je možné, že sme mali pravdu. Pri skúmaní zdrojového kódu online konfigurátora spoločnosti Tesla sme reálne našli aj verziu interiéru s normálnym volantom. Táto voľba však nie je dostupná prostredníctvom používateľského rozhrania konfigurátora a dá sa nájsť iba prostredníctvom zmeny URL adresy.

Zo zobrazeného obrázku v konfigurátore sme získali URL adresu základného modelu s Yoke volantom. Pri skúmaní tejto adresy sme zistili, že tretia hodnota v časti „options“ predstavuje volant. Tam je možné zmeniť Yoke volant ($ST0Y) za normálny volant ($ST03). Výsledné URL adresy tak sú nasledovné:

Yoke volant: https://static-assets.tesla.com/configurator/compositor?&options=$PBSB,$IBC00,$ST0Y&view=INTERIOR&model=ms&size

Normálny volant: https://static-assets.tesla.com/configurator/compositor?&options=$PBSB,$IBC00,$ST03&view=INTERIOR&model=ms&size

AKTUALIZÁCIA: Spoločnosť Tesla medzičasom odstránila možnosť zmeny volantu za normálny prostredníctvom URL adresy, preto si je možné pozrieť obe verzie volantu už iba na obrázkoch vyššie.

Zdroje: Tesla, Road & Track