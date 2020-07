Telekom uvádza nový biznis internet a ponúkne lepšie rýchlosti až 1Gbps

Od 3. augusta 2020 Telekom uvádza nové programy pevného internetu Biznis NET pre firemných zákazníkov, ktoré ponúknu komfort prémiovej služby už v základnej cene. Nové internetové programy fixnej siete Telekom sú šité na mieru potrebám firemných zákazníkov, ktorí hľadajú pre svoju firmu spoľahlivé a stabilné pripojenie na internet a budú odstupňované podľa možností technológií.

Komfort prémiovej služby

Každý biznis zákazník s novým programom Biznis NET získa od Telekomu osobného agenta T-Mastra, ktorý sa postará o všetky jeho produkty

a poskytne odborné poradenstvo i konzultácie telekomunikačných riešení. Tento koncept bol úspešne nasadený už pri Biznis paušáloch a Telekom ho rozšíri aj o produkty pevnej siete.

Prémiový Wi-Fi router

K novým programom Biznis NET získajú biznis zákazníci prémiový Wi-Fi router. Jedným z nich bude model ADB SV4251, výkonnejší, rýchlejší a má lepšie pokrytie Wi-Fi signálom. Tento hi-end multifunkčný Wi-Fi router určený pre firemné použitie umožňuje aj prístup k pokročilým nastaveniam siete. Podporuje pripojenie cez Ethernet až do rýchlosti 1000 Mbps, duplexným VDSL až do rýchlosti 100/50 Mbps a v móde ADSL2+ do rýchlosti 24/1 Mbps. Zákazník má možnosť pripojiť 20 a viac zariadení bezdrôtovou technológiou Wi-Fi s rýchlosťou až 300 Mbps a 4 zariadenia pomocou Ethernet kábla s rýchlosťou až 1 Gbps. Podporuje tiež pripojenie až 4 telefónov.

Bezpečnosť biznisu na prvom mieste

Súčasťou služby Biznis NET je aj integrované bezpečnostné riešenie On-Net Security, ktoré chráni firemné dáta pred potenciálnymi hrozbami ešte skôr ako zasiahnu sieť. Riešenie poskytuje zvýšený stupeň ochrany pred internetovými hrozbami ako sú phishingové útoky, malvér či nebezpečné webové adresy.

Okrem toho môže zákazník získať náhradné pripojenie na internet v podobe neobmedzeného denného balíka mobilných dát, ktoré môže využiť v prípade výpadku fixného internetu. Firemní zákazníci sa tak môžu spoľahnúť, že neostanú bez internetového pripojenia.

Biznis OptikNET

Firemní zákazníci majú na výber Biznis NET podľa dostupnej technológie. Podľa dostupnosti je preferovaným programom internetového pripojenia pre firemných zákazníkov Biznis OptikNET, ktorý ponúka päť programov až do rýchlosti 1000 Mbps. Okrem toho Telekom pri programoch optického biznis internetu zvyšuje rýchlosti uploadu na dvojnásobok a po novom uplatňuje hodnoty download/upload v pomere 5:1. O možnostiach symetrickej prípojky zatiaľ informácie nie sú dostupné.

Technológia Program Rýchlosť (Mbps) Download/Upload Cena (EUR) Optická sieť

FTTH / GPON Biznis OptikNET M 60/12 13,90 Biznis OptikNET L 300/60 19,90 Biznis OptikNET XL 450/90 23,90 Biznis OptikNET XXL 600/120 25,90 Biznis OptikNET MAX 1000/200 30,90

Biznis KlasikNET

Pri VDSL technológii Telekom ponúka programy Biznis KlasikNET a firemní zákazníci si môžu vybrať z piatich variantov až do 90 Mbps. Zároveň Telekom pristúpil k navýšeniu rýchlosti uploadu tam, kde to bolo technicky možné. Zákazníci majú v ponuke viac rýchlostných profilov vďaka prísnejšej a presnejšej metodike prideľovania prístupov. Takto môžu platiť za reálnejšie dosahované rýchlosti vo svojej lokalite.

Technológia Program Rýchlosť (Mbps) Download/Upload Cena (EUR) VDSL Biznis KlasikNET M 10/2 13,90 Biznis KlasikNET M+ 25/5 17,90 Biznis KlasikNET L+ 40/8 20,90 Biznis KlasikNET XL 60/9 23,90 Biznis KlasikNET XXL 90/10 25,90

Pri ADSL technológii ostávajú na výber tri programy s dostupnými rýchlosťami, ale aj pri nich Telekom ponúka prémiový router, osobnú starostlivosť, On-Net Security či non-stop technickú podporu.

Technológia Program Rýchlosť (Mbps) Cena (EUR) ADSL Biznis KlasikNET M 4/0,5 13,90 Biznis KlasikNET M+ 8/1 17,90 Biznis KlasikNET XL 15/1 23,90

Zdroj: Telekom TS, redakčne upravené