Telekom predstavil ponuku pre Vianoce 2019

Telekom spustil vianočnú kampaň roka 2019 vo štvrtok 24. októbra 2019. V predaji budú tri varianty obľúbených dvojičiek, posilnená ponuka hardvéru s novinkami ako kávovary Krups, aj bonus na príslušenstvo. Nebude chýbať ani benefit pre všetkých, tentokrát vo forme extra balíka dát.

Pre veľký úspech letnej akcie prinesie operátor zadarmo zákazníkom ďalšie dáta. Voľný balík dát bude k dispozícii v novembri i decembri a jeho aktivácia prebieha exkluzívne v aplikácii Telekom. Každý zákazník s paušálom ÁNO, ÁNO Biznis, Happy i Bez záväzkov si ho môže aktivovať raz v mesiaci a platí do konca mesiaca. Objemy dát sú rovnaké ako v lete, od 250 MB do 25 GB. V predvianočnej kampani môžu využívať voľný balík dát aj Easy zákazníci – k dispozícii budú mať 1 GB dát v novembri a 1 GB dát v decembri. K portfóliu pevných služieb (TV a internet) ponúkne operátor na výber aj notebook Lenovo IdeaPad S145-14IWL so 14“ Full HD displejom, procesorom Intel i3-8145U, 4 GB RAM a 128 GB HDD. K notebook dostane zakaznik ešte aj originálnu tašku Lenovo.

Novinkou vianočnej kampane 2019 je darček v podobe príslušenstva do 40 € ako odmena za aktiváciu či predĺženie paušálu ÁNO. Zákazník dostane kupón, ktorý si môže v predajni Telekomu uplatniť na nákup ochranného skla či obalu na svoj nový smartfón a doplatí 4 centy alebo cenový rozdiel. Druhá možnosť je, že zákazník využije tento kupón na kúpu ročného balíka dát na Easy (za 19 resp. 29 €). Novinkou sú dva kávovary. Smart kávovar Krups Evidence EA892D10 dokáže pripraviť 15 druhov káv a je prepojený aj s aplikáciou pre smartfóny. Zároveň bude k dispozícii aj lacnejšia verzia Krups Evidence EA890110.

Po veľkom úspechu z minulého roka ponúkne operátor aj robotický vysávač, ale v novej verzii – a to iRobot Roomba i7. Hráčom i rodinám do obývačky je určená hracia konzola Sony PlayStation 4 Pro. Operátor zvolil tento rok výkonnejší model aktuálnej generácie vo variante s 1TB HDD, 3 hrami (Horizon Zero Dawn, God of War, Gran Turismo Sport), PS Plus na 90 dní i PS Store kreditom 20 €. Celkovú ponuku dopĺňa ešte úplne odlišný typ hardvéru – sada Raspberry Pi 4B, ktorou Telekom pristupuje novým spôsobom ku vzdelávaniu detí.

Vo vlaňajšej vianočnej kampani operátor odštartoval predaj ročných balíkov dát pre Easy karty a tento rok ich znova ponúkne za špeciálnu cenu v nových podmienkach. Zákazník zaplatí balíček iba raz a platí mu 360 dní. Odteraz si však môže čerpať dáta ľubovoľne podľa potreby. Ročné balíky sa stále poskytujú v dvojakej forme: cez aplikáciu i fyzický kupón ako darček pod stromček. Väčší balík obsahuje 24 GB dát a vo vianočnej akcii bude za 49 €. Menší balík obsahuje 6 GB dát za akciových 19 €. Do ponuky dátových balíčkov pre Easy zaradí operátor novinku známu už aj z mesačných programov ÁNO a Happy - denný balík dát GIGA DEN, kde získajú 1 GB dát za 1,5 €. Balík bude platiť 24 hodín od aktivácie.