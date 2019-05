Telekom ponúkne kompenzácie za výpadok siete

Minulý týždeň (10.5.2019) sme vás informovali o výpadku siete Telekom. Nešlo pritom o malý výpadok siete. Nedostupné boli hlasové a dátové služby a to od približne 10:30. Opätovnú funkčnosť siete a služieb Telekom ohlásil až o 21 hodine. Výpadok tak trval cez 10 hodín. Telekom síce počas týchto hodín oznamoval postupné spúšťanie siete, no veľká väčšina ich klientov sa dočkala funkčnosti siete až vo večerných hodinách.

Na facebookovom profile Telekomu sa počas výpadku nahromadilo veľké množstvo správ a dotazov, ktoré sa väčšej časti týkali kompenzácií za tento výpadok. Telekom sa rozhodol na tieto otázky reagovať a výpadok kompenzovať. O akú kompenzáciu ide sa dozviete z oficiálneho vyjadrenia výkonného riaditeľa Telekomu Dušana Švaleka.

"Pekný deň všetkým,

radi by sme vám oznámili, že po piatkovom výpadku je naša sieť stabilná a všetky naše systémy bežia naplno. Počas posledných dní a najmä počas víkendu sme venovali obrovské množstvo úsilia na zabezpečenie čo najlepšej funkcionality – výpadok bol úspešne diagnostikovaný a odstránený. Počas posledných dní sme monitorovali výkon sietí, aby sme skontrolovali plný výkon našej prevádzky. V piatkovej finálnej aktualizácii sme dali zákazníkom sľub, že to nenecháme len tak. Chceme ho dodržať, a preto dáme tento piatok 17.5.2019 v mobilných sieťach bezplatné volania, správy a dáta na Slovensku zadarmo pre všetkých bez ohľadu na to, či zažili výpadok alebo im služby fungovali. Tieto výhody budú k dispozícii pre všetkých a automaticky. Ešte raz ďakujem všetkým za pochopenie a verím, že nám zachováte svoju priazeň."

Zdroj: Telekom