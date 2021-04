Spotify spúšťa predplatnú službu pre podcasty

Ako už bolo očakávané, Spotify predstavilo svoju predplatnú platformu pre podcasty. Táto služba je zatiaľ ponúkaná iba v USA, ale v nasledujúcich mesiacoch by sa mala rozšíriť na medzinárodnú úroveň. Predstavenie tejto služby sa konalo presne týždeň po tom, čo Apple na svojej udalosti Spring Loaded oznámil svoju predplatnú platformu Apple Podcasts.

Nová funkcia služby Spotify bude tvorcom k dispozícii prostredníctvom jej partnera Anchor, ktorý podcasterom umožní označiť epizódy, ktoré majú byť dostupné iba predplatiteľom. Prvé dva roky tvorca dostane plnú sumu výnosov bez akýchkoľvek nákladov, od roku 2023 však Spotify plánuje zaviesť 5% poplatok za prístup k tejto funkcii, zatiaľ čo poplatok za predplatnú službu pre podcasty spoločnosti Apple predstavuje 15 až 30 percent. Predplatné pre podcasty má tri cenové úrovne, a to 2.99, 4.99 alebo 7.99 dolárov mesačne. Na začiatku bude mať platforma 12 nezávislých podcastov, ale v nasledujúcich mesiacoch sa služba rozšíri na ďalších autorov. Celý obsah dostupný iba pre predplatiteľov bude možné v aplikácii Spotify plne vyhľadávať rovnako ako všetky ostatné podcasty, bude však označený ikonou zámku na tlačidle prehrávania, kým používateľ nezaplatí predplatné.

Verzia takejto predplatnej služby od spoločnosti Apple príde až v máji, čo dáva spoločnosti Spotify určitý náskok na získanie trhového podielu skôr, ako jej príde do cesty konkurencia v podobe služby od spoločnosti Apple. Spoločnosť Spotify uzavrela partnerstvo so združením NPR (National Public Radio) v USA pre zaistenie obsahu hneď po spustení služby. Používatelia dostanú od 4. mája platené relácie bez reklám (napríklad „How I Built This with Guy Raz“, „Short Wave“, „It’s Then a Minute with Sam Sanders“, „Code Switch“ a „Planet Money“).

