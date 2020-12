Spoločnosť Zoom možno predstaví vlastnú emailovú službu spolu s kalendárom

Spoločnosť Zoom Video Communications Inc. sa možno stane väčšou konkurenciou spoločnostiam Google LLC a Microsoft Corporation vytvorením vlastnej emailovej služby s plánovacím kalendárom.

Podľa správy zverejnenej na portáli The Information spoločnosť Zoom vyvíja svoju vlastnú webovú emailovú službu a možno spolu s ňou spustí aj vlastný plánovací kalendár. Správa bohužiaľ neobsahuje veľa informácií o kalendári. Ukazuje však, že spoločnosť Zoom má ambície konkurovať spoločnostiam ako Google a Microsoft, presnejšie ich produktom Gmail a Outlook.

Spoločnosť sa údajne chystá spustiť počiatočnú verziu svojej emailovej služby už začiatkom roku 2021 s cieľom poskytnúť používateľom prostredie „novej generácie“. Zatiaľ však nie je jasné, čím sa táto emailová služba líši od ostatných. Niektoré spoločnosti už priniesli určité prostredie „novej generácie“ v oblasti emailových služieb. Napríklad startup Spike nahradil doručenú poštu rozhraním podobným chatovacím aplikáciám - emailové správy tak nie sú samostatnými správami, ale takzvanými chatovacími bublinami.

Spoločnosť Zoom ešte stále nemusí tento projekt dotiahnuť do konca, keďže oficiálne o tom verejnosť neinformovala. Ak sa však spoločnosť nakoniec rozhodne vstúpiť do kategórií webových emailov a kalendárov, jej vstup na trh by mohol naozaj predstavovať nemalú konkurenciu spoločnostiam Microsoft a Google, ktoré prevádzkujú dve z najpopulárnejších emailových služieb na svete. Ako súčasť svojich balíkov produktivity tiež ponúkajú aj nástroje na kalendár.

Spoločnosť Zoom sa vďaka rozširovaniu svojej ponuky služieb môže dostať na oveľa lepšiu pozíciu na trhu. Spoločnosť už za posledný rok zaznamenala nemalý nárast používateľov svojich služieb, aj vďaka pandémii, ktorá prinútila množstvo spoločností a škôl pracovať, vzdelávať sa a organizovať konferencie z domu. Tržby spoločnosti sa v poslednom štvrťroku viac ako strojnásobili a dosiahli najvyššiu hodnotu 777 miliónov dolárov. Spoločnosť predpokladá vo fiškálnom roku 2021 príjmy až 2.58 miliardy dolárov.

V októbri spoločnosť predstavila OnZoom, platformou na hosťovanie online udalostí, ktorá je v súčasnosti v beta verzii bezplatne k dispozícii platiacim používateľom platformy Zoom. V budúcnosti by však spoločnosť Zoom mohla získať províziu z predaja vstupeniek na takéto udalosti. Spoločnosť tiež v júli tohto roku predstavila svoj HaaS program (Hardware as a Service).

