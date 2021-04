Spoločnosť Ubiquiti je obvinená zo zatajenia katastrofického úniku údajov

Únik dát, ktorý výrobca sieťových smerovačov Ubiquiti Networks nahlásil zákazníkom začiatkom tohto roka, je možno oveľa horší, ako spoločnosť pôvodne deklarovala.

Spoločnosť Ubiquiti upozornila 11. januára zákazníkov prostredníctvom e-mailu na narušenie určitých „systémov informačných technológií hostených poskytovateľom cloudových služieb tretej strany“. Spoločnosť uviedla, že „v súčasnosti nevie o dôkazoch o prístupe k nijakým databázam, ktoré hostia údaje o používateľoch,“ ale nemôže si byť istá, že údaje o používateľoch neboli odhalené.

Ubiquiti was breached. Notification emails went out to customers just now. Change your password on your Ubiquiti account pic.twitter.com/pm1ebVbPfS