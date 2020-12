Spoločnosť Twitter dostala pokutu 450000€ za porušenie GDPR takmer dva roky po incidente

Twitter je prvou americkou spoločnosťou, ktorá dostala pokutu za porušenie relatívne nového zákona Európskej únie o ochrane osobných údajov.

Írska komisia pre ochranu údajov v utorok uviedla, že spoločnosti Twitter udeľuje pokutu vo výške 450000€, pretože neinformovala regulačné úrady o úniku dát do 72 hodín od jeho zistenia. Tento únik spôsobil, že súkromné tweety niektorých používateľov neboli chránené. Spoločnosť Twitter o tom informovala ešte v januári roku 2019. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) udeľuje spoločnostiam, ktoré spracúvajú údaje občanov Európskej únie, povinnosť informovať o takomto úniku dotknuté osoby a regulačné úrady do 72 hodín od jeho zistenia.

We take full responsibility for this mistake and remain fully committed to protecting the privacy and data of our customers, including through our work to quickly and transparently inform the public of issues that occur. We’re sorry it happened.

Komunikačný tím spoločnosti uviedol v tweete, že spoločnosť „preberá zodpovednosť za túto chybu a je naďalej plne odhodlaná chrániť súkromie a údaje našich zákazníkov, a to vrátane našej úlohy rýchlo a transparentne informovať verejnosť o problémoch, ktoré nastanú." Tím tiež uviedol, že tento problém vznikol kvôli „neočakávanému dôsledku personálneho obsadenia medzi Štedrým dňom 2018 a Novým rokom.“ Podľa spoločnosti Twitter všetky ďalšie incidenty boli oznámené v požadovanej 72-hodinovej lehote.

An unanticipated consequence of staffing between Christmas Day 2018 and New Years’ Day resulted in Twitter notifying @DPCIreland outside the 72 hour statutory notice period. We have made changes so that all incidents following this have been reported to them in a timely fashion.