Spoločnosť SpaceX je vyšetrovaná kvôli možnému porušeniu licencie na odpal rakiet

Federálny letecký úrad začína vyšetrovanie decembrového nepodareného testu rakety Starship spoločnosti SpaceX, ktorá vybuchla pri pristátí.

Federálny letecký úrad (FAA) tvrdí, že spoločnosť SpaceX počas odpalu rakety Starship porušila rôzne podmienky svojej testovacej licencie a vyšetrovanie sa bude zameriavať nielen na samotný výbuch pri pristátí. Úrad však portálu The Verge odmietol upresniť, ktoré časti odpalu boli vykonané v rozpore s predpismi.

„FAA bude pokračovať v spolupráci so spoločnosťou SpaceX na vyhodnotení ďalších informácií poskytnutých spoločnosťou ako súčasť jej žiadosti o úpravu svojej licencie na odpal rakiet,“ uviedol hovorca Federálneho leteckého úradu Steve Kulm. „Aj keď uznávame dôležitosť rýchleho posunu na podporu rastu a inovácií v komerčnom priestore, FAA neustúpi od svojej zodpovednosti ochrániť verejnú bezpečnosť. Úpravu schválime až potom, ako sa presvedčíme, že spoločnosť SpaceX podnikla kroky potrebné na splnenie regulačných požiadaviek.“

Od decembrovej nehody mala sprísnená kontrola Federálneho leteckého úradu vplyv aj na ďalšie štarty, vrátane testu Starship SN9, ktorý sa mal konať vo štvrtok tento týždeň. Napriek tomu, že bol odpal plne pripravený, úrad spôsobil oneskorenie tohto testu, pretože stále skúmal licencie. Generálny riaditeľ spoločnosti SpaceX Elon Musk si svoju kritiku nenechal len pre seba, ale podelil sa s ňou aj na sociálnej platforme Twitter, kde tvrdil, že pravidlá a nariadenia FAA sú zastarané. „Na rozdiel od leteckej divízie, ktorá je v poriadku, má vesmírna divízia FAA zásadne narušenú regulačnú štruktúru,“ hovorí Musk. „Ich pravidlá sú určené pre hŕstku nedôležitých štartov ročne z niekoľkých vládnych zariadení. Pod týmito pravidlami sa ľudstvo nikdy nedostane na Mars.“

Unlike its aircraft division, which is fine, the FAA space division has a fundamentally broken regulatory structure.



Their rules are meant for a handful of expendable launches per year from a few government facilities. Under those rules, humanity will never get to Mars.