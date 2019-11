Sony a PlayStation spúšťajú Black Friday výpredaj

Spoločnosť SONY oznamuje pre svoju platformu PlayStation Black Friday, za zaujímavé peniaze si teraz môžete zakúpiť konzolu PlayStation 4 / Pro alebo vybrané hry a príslušenstvo.

PlayStation dnes začína spúšťa akciu PlayStation Black Friday! Až do pondelka 2. decembra tak môžete doplniť Vašu PS výbavu za zvýhodnené ceny. Medzi zvýhodnené hry PlayStation Hits patrí napríklad hra God of War či Gran Turismo Sport. Zo starších hier tu môžeme nájsť Uncharted: The Lost Legacy alebo Dragon Ball XEONOVERSE 2. V ponuke tiež nájdeme konzoly či VR pack.

PlayStation 4 500 GB za 199 €

PlayStation 4 Pro za 299 €

PS VR Starter pack za 205 €

Days Gone za 19,99 €

Všetky hry PS Hits za 14,99 €

DualShock 4 za 39 €

Ročné členstvo PS Plus za 45 €