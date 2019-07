Sony A7R IV - Fotoaparát s rozlíšením až 61 megapixelov!

Sony A7R IV je novým, v poradí už štvrtým prírastkom do "R-kovej" rodinky digitálnych bezzrkadloviek zameraných predovšetkým na vysoké rozlíšenie. Oproti predchádzajúcemu modelu A7R III má nová "štvorka" väčšie a najmä odolnejšie telo voči vode a prachu. Hlavnou inováciou je nový fullframe snímač s rozlíšením až 61 megapixelov, ktorý je stabilizovaný v piatich osiach. Fotoaparát v reálnom čase ostrí na oko ľudí aj zvierat nielen pri fotografovaní ale po novom už aj pri natáčaní videa. Vďaka výkonnému procesoru BIONZ X dokáže za 1 sekundu zhotoviť až 10 snímkov pri sekvenčnom snímaní v spomínanom vysokom rozlíšení. No ak by náhodou niekomu nestačilo ani tých 61 megapixelov, je tu funkcia Pixel Shift Multi Shooting. Pomocou nej dokáže fotoaparát vytvoriť fotografie v rozlíšení až neuveriteľných 240 megapixelov!

Ostatnú výbavu zahŕňa 3-palcový výklopný dotykový displej s rozlíšením 1,44 miliónov bodov, ďalej OLED hľadáčik s rozlíšením 5,76 miliónov bodov, možnosť natáčať UHD 4K videá pri 30 snímkach za sekundu alebo spomalené Full HD videá pri 120 snímkach za sekundu, z konektivity tu máme Wi-Fi 2.4/5Ghz, NFC, Bluetooth 4.1, sánky Multi Interface Shoe pre pripojenie externého príslušenstva, dva sloty pre pamäťové karty SDXC s veľmi rýchlym rozhraním UHS-II, micro HDMI, USB-C (ktorý slúži aj na nabíjanie batérie) a dva 3,5mm jacky pre pripojenie slúchadiel a mikrofónu.

Predaj Sony A7R IV má začať na jeseň tohto roku s približnou cenovkou 3 500 amerických dolárov.

Zdroj: SONY, YouTube