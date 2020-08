Sledujte naživo predstavenie noviniek z konferencie Galaxy Unpacked

Sledujte s nami naživo prestavenie noviniek radu Galaxy. Tie Samsung prestaví počas živého prenosu z konferencie Galaxy Unpacked, ktorá sa bude konať už dnes 5. augusta o 16:00 nášho času.

Prenos môžete sledovať cez stránku samsung.sk, na ktorej už beží upútavka v podobe pera. Je teda zrejmé, že sa bude jednať o očakávané novinky z radu Galaxy Note.

Samsung si však toho na prestavenie pripravil oveľa viac. O čo konkrétne pôjde, sa dozviete už o niekoľko hodín. Únikov je na internete mnoho, no pokiaľ netušíte, nechajte sa prekvapiť. Stojí to rozhodne za to.

Podrobné zhrnutie a prvé dojmy vám prinesieme krátko po prezentácii v samostatnom článku.