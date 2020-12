Skrytá symetria by mohla byť klúčom ku kvantovým systémom.

Vedci našli spôsob, ako chrániť vysoko krehké kvantové systémy pred šumom, čo by mohlo pomôcť pri návrhu a vývoji nových kvantových zariadení, ako sú ultravýkonné kvantové počítače.

Vedci z University of Cambridge preukázali, že mikroskopické častice môžu zostať vnútorne spojené alebo zamotané na veľké vzdialenosti, aj keď medzi nimi dôjde k náhodnému narušeniu. Pomocou matematiky kvantovej teórie objavili jednoduché riešenie, kde je možné stabilizovať prepletené častice aj za prítomnosti šumu, využitím výhody doteraz neznámej symetrie v kvantových systémoch.

Ich výsledky zverejnené v časopise Physical Review Letters otvárajú nové okno do tajomného kvantového sveta, ktorý by mohol spôsobiť revolúciu v budúcich technológiách zachovaním kvantových efektov v "hlučnom" prostredí, čo je najväčšou prekážkou pri vývoji tejto technológie. Využitie tejto schopnosti bude jadrom ultrarýchlych kvantových počítačov.

Kvantové systémy sú postavené na zvláštnom správaní sa častíc na atómovej úrovni a mohli by spôsobiť revolúciu v spôsobe vykonávania zložitých výpočtov. Zatiaľ čo normálny počítačový bit je elektrický prepínač, ktorý je možné nastaviť na jednu alebo nulu, kvantový bit alebo q-bit sa dá nastaviť na jednotku, nulu alebo obidva stavy súčasne. Ďalej, keď sú "zamotané" dva q-bity, operácia na jednom okamžite ovplyvní druhého, bez ohľadu na to, ako sú od seba vzdialené. Tento duálny stav dáva kvantovému počítaču jeho výkon. Počítač zostavený so zamotanými qubitmi namiesto normálnych bitov dokázal vykonávať výpočty omnoho nad možnosti aj tých najsilnejších superpočítačov.

Teraz Dutta a jeho spoluautor profesor Nigel Cooper objavili robustný kvantový systém, v ktorom zostáva pár q-bitov zapletených aj s veľkým šumom. Ukázali, že táto skrytá symetria chráni zamotané páry a umožňuje ich počet riadiť od nuly po najväčšiu maximálnu hodnotu. „Nekontrolované rušenie životného prostredia je zlé pre prežitie kvantových efektov, ako je zapletenie, ale človek sa môže veľa naučiť zámerným inžinierstvom konkrétnych druhov porúch a sledovaním toho, ako častice reagujú,“ uviedol Dutta. „Ukázali sme, že jednoduchá forma narušenia môže skutočne vytvoriť a uchovať veľa zapletených párov, čo je veľkým stimulom pre experimentálny vývoj v tejto oblasti.“

Niekoľko spoločností, predovšetkým IBM a Google, vyvinulo fungujúce kvantové počítače, aj keď zatiaľ boli obmedzené na menej ako 100 qubitov. Vyžadujú takmer úplnú izoláciu od hluku a dokonca aj vtedy majú veľmi krátku životnosť, zväčša len niekoľko mikrosekúnd. Obe spoločnosti majú v pláne vyvinúť 1 000 qubitový kvantový počítač v priebehu niekoľkých rokov, aj keď pokiaľ nebudú prekonané problémy so stabilitou, je len málo pravdepodobné, že sa dostanú aj do reálneho nasadenia.

Zdroj: Phys,