Seriál Stargate sa vracia!

Populárna značka Stargate sa vracia, no zatiaľ len ako hra.

Po desiatich rokoch od konca seriálu Stargate: Universe (škoda ho), sa opäť vrátime ku skúmaniu vesmíru pomocou Hviezdnej brány, tentokrát zatiaľ len formou strategickej hry. Presnejšie, pôjde o RTS hru, ktorú bude vyvíjať britské herné štúdio Slitherine, pričom hra bude vydaná pod oficiálnou licenciou filmového štúdia MGM (Metro-Goldwin-Mayer). Podľa aktuálnych informácií, by sa mala predstavená stratégia odohrávať medzi siedmou a ôsmou sériou seriálu Stargate: SG-1. Viedli sa tam hlavne posledné boje Goa´ldami s replikátormi a Jaffovia nakoniec dobili planétu s názvom Dakara a získali, tak slobodu pre svoj národ.

Zároveň ide o aj o prvú hru, taktiež po desiatich rokoch od vydania on-line hry z pohľadu tretej osoby - Stargate: Resistance, ktorá nakoniec bola vypnutá. Potom boli ešte dva pokusy, ktorými sa značka snažila zaujať na mobilnej platforme, ale bohužiaľ snaha tiež skončila neúspechom.

Hra dostala názov Stargate: Timekeepres, no pritom začína na konci siedmej série, teda počas bojov o Antarktídu, kde nakoniec skončil plukovník O´Neill zmrazený, aby ho neskôr mohli zachrániť. Podľa tvorcov hry, by malo ísť o originálny príbeh, kde by ste mali podporovať tím SG-1 v boji proti Anubisovi. Ako ďalej bude hra korenšpondovať so slovom "Timekeepers" (Strážcovia času), zatiaľ nie je známe. Ostáva len veriť, že hra bude nakoniec úspešná a pomôže znova naštartovať túto kedysi úspešnú sériu.

Stargate: Timekeepers je zatiaľ oznámená len pre PC platformu.

Zdroj: Gateworld,