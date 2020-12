RTX 3080 Ti 20GB uvidíme pravdepodobne vo februári, ešte skôr príde RTX 3060

O plánovanej grafickej karte spoločnosti NVIDIA, GeForce RTX 3080 Ti s 20 GB GDDR6X pamäťou sme už informovali. Jej existenciu naznačujú ovládače od firmy HP. Podľa pôvodných informácii mala prísť v januári 2021. Zdá sa však, že bude uvedenie karty posunuté na február.

Mala by mať rovnaký počet CUDA jadier ako RTX 3090, teda 10 496. Cenovo by sa mohla pohybovať na úrovni 999 dolárov, mala by mať výrazne lepší pomer cena/výkon ako najvýkonnejšia RTX 3090. Všetko však záleží od dostupnosti, či sa karta za odporúčané ceny skutočne bude predávať.

Novinkou v sérii RTX 3000 by mala byť karta RTX 3060, ktorá vyjde ako prvá, v januári. Tá by mala existovať v dvoch verziách a to s kapacitou pamäte 6 GB a 12 GB.

Rozdiel by však mal byť aj v počte CUDA jadier, teda aj vo výkone. Tak isto, ako to bolo v prípade GTX 1060 3 GB a 6 GB, kedy nešlo len o menšiu pamäť, ale aj celkový výkon týchto kariet bol rozdielny, v neprospech 3 GB verzie.

