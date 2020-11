Qualcomm mal získať licenciu na predaj čipsetov Huaweiu

Je možné, že nové modely značky Huawei budú používať procesory od firmy Qualcomm.

Spoločnosť Huawei aktuálne nie je schopná vyrábať svoje čipsety Kirin, kvôli čínsko-americkej obchodnej vojne, k edy Spojené štáty americké uvalili embargo na americké technológie pre Huawei. Ten takmer okamžite stratil prístup a schopnosť vyrábať si vlastné procesory a používať iné technológie, ako napríklad aj microSD karty a používa vlastnú technológiu NM kariet.

Momentálne sa Huawei spolieha na procesory značky MediaTek, ale po novom by mohla čínska technologická firma začať používať aj procesory značky Qualcomm. Tá mala dostať povolenie od americkej vlády na obchodovanie s Huaweiom. Zatiaľ ale chýba oficiálne vyhlásenie, čo by potvrdilo túto správu. Qualcomm by mal byť schopný uspokojiť požiadavky čínskej firmy, ak by nemali zásobovať aj pod-značku Honor. Tá je momentálne na predaj za 15 miliárd dolárov, ktorú má kúpiť konzorcium Digital-China.

