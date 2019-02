PUBG testuje Lite verziu - zadarmo a s nižšími HW nárokmi

Určite poznáte známu Battle Royale hru PUBG. Hra je v tejto chvíli platená, aj keď býva častokrát v akcii na Steame.

V zahraničí, presnejšie v Ázii už dlhšie beží uzavretý test PUBG Lite – odľahčenej verzii PUBG, ktorá je free-to-play (zadarmo) a má nižšie nároky na hardvér. Určená má byť hlavne do herní, avšak možno sa dočkáme aj jej globálneho nasadenia. Dávalo by to trochu zmysel. Aj iné dnes kompetitívne hry sú free-to-play, ale možno to bude všetko nakoniec inak.

V PUBG Lite je nedostupná napríklad možnosť hrania z prvej osoby či mapa Erangel. Predpokladá sa, že Lite verzia by mohla byť dostupná aj pre Macbooky.

Na najnižšie detaily pri 60 FPS vyžaduje plnohodnotná verzia 4-jadrový procesor strednej triedy, 8GB RAM či GTX960. Ďalšou možnosťou je samozrejme zahrať si novinku na mobile s Androidom či iOS.

Lite verzia si údajne vystačí s 2-jadrovým 2.4 GHz procesorom, 4GB RAM a len Intel HD4000! Odporúčaný je ale 2.8 GHz Intel Core i5 procesor, 8GB RAM a GTX660/HD7870, teda asi o 1/2 nižšie nároky oproti plnohodnotnej verzii. Mimochodom Lite verzia zaberá len 4GB na disku v porovnaní s 30GB u klasickej.

Hráči ale vytýkajú obrazovú kvalitu PUBG Lite, ktorá je údajne príšerná, aspoň v tejto podobe.

