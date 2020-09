Prvé 3200 megapixelové fotografie sú už na svete

Stanfordskí vedci podľa blogového príspevku SLAC National Accelerator Laboratory nasnímali 3200 megapixelové fotografie. Sú to vôbec najväčšie, aké boli kedy nasnímané.

Tieto fotografie boli nasnímané pomocou senzorov, ktoré budú súčasťou najväčšieho digitálneho fotoaparátu na svete. Fotoaparát bude nainštalovaný v univerzitnom ďalekohľade Legacy Survey of Space and Time (LSST) v Čile, ktorý bude študovať temnú energiu, temnú hmotu a vytvorí „najväčší astronomický film všetkých čias“.

Fotografie sú v skutočnosti také veľké, že zobrazenie jednej z nich v plnej veľkosti by vyžadovalo 378 kusov televíznych obrazoviek s rozlíšením 4K. Môžete tiež vidieť malé, stlmené objekty, ktoré iné fotoaparáty nedokážu zachytiť - rozlíšenie je s objektívom, ktorý má uhol, pri ktorom by bolo možné zachytiť 7 Mesiacov vedľa seba, také vysoké, že je možné vidieť golfovú loptičku zo vzdialenosti 15 míľ a senzory dokážu spozorovať objekty stomiliónovkrát tmavšie, ako tie, ktoré sú viditeľné voľným okom.

Tento ohromujúci výkon umožňuje 189 senzorov, ktoré sú známe ako nábojovo viazané súčiastky (charge-coupled device - CCD), z ktorých každý má 16 megapixelov. Tieto súčiastky sú usporiadané v počte 3x3 do skupín nazývaných „rafty“ (každý raft by v podstate mohol slúžiť ako kompletný fotoaparát), ktoré tvoria ohniskovú rovinu fotoaparátu. K dispozícii je 21 raftov a štyri špeciálne rafty, ktoré sa nepoužívajú na zobrazovanie. Ohnisková rovina obsahuje celkovo 3,2 miliárd pixelov. Každý z raftov má hodnotu až 3 milióny dolárov. Ich vkladanie do mriežky pre ohniskovú rovinu trvalo až 6 mesiacov.

Fotografie s rozlíšením 3200 megapixelov sú výsledkom testov robených v laboratóriu SLAC. Senzory však museli byť počas testov chladené, nakoľko ich pracovná teplota je -150°F (-101°C). Nasnímané fotografie si môžete pozrieť na stránke SLAC National Accelerator Laboratory, avšak vesmírne telesá zatiaľ snímané neboli. Cez 150μm pinhole dierku nasnímali napríklad hlavu zeleniny romanesco, fotografiu umeleckého diela Flammarion engraving a fotografiu Very Rubin.

Testovanie finálneho produktu sa má začať v polovici roku 2021, kedy by už mal byť umiestnený v LSST v Čile.

Zdroje: SLAC National Accelerator Laboratory