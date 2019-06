Pripravovaný telefón Google Pixel 4 unikol v renderoch!

Nie je to tak dávno, čo sme mali možnosť objaviť úniky dizajnu zadného panelu telefónu Google Pixel 4 so štvorcovým modulom zadného fotoaparátu s dvomi snímačmi. Pri tohtoročnej sérii sa očakáva, že dizajn telefónu bude pozmenený a vylepšený bude taktiež hardvér a softvér.

Na internete sa objavili rendery, ktoré odhaľujú kompletný vzhľad telefónov Google Pixel 4 a podľa zdroja by mali pochádzať od dôveryhodného zdroja z vývojárskeho tímu Pixel. Tým by mal teda byť skutočne potvrdený štvorcový modul zadného fotoaparátu. Predný panel má pomerne úzke bočné rámčeky a tiež brada nie je príliš široká. To sa však nedá povedať o hornom rámčeku nad displejom. Je to dané zrejme tým, že v ňom bude uložená predná kamera a dizajnéri sa chceli vyhnúť výrezom, alebo dieram v obrazovke.

Očakáva sa, že v rámci verzii, ktoré budú v predaji by sme sa mali dočkať klasickej bielej a čiernej varianty a tiež mätovo zelenej verzie. Čo sa parametrov týka, tu by sme sa v rámci špekulácií púšťali skutočne na tenký ľad a preto bude rozumnejšie počkať na nejaké informácie priamo od Google.

Zdroj: GizmoChina