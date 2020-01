Príde OnePlus 8 konečne s podporou bezdrôtového nabíjania?

Hoci dlhé roky sa šéf spoločnosti OnePlus, Pete Lau, vyjadroval na tému bezdrôtového nabíjania ako o „zbytočnosti“ zdá sa, že s príchodom nových telefónov sa to môže zmeniť.

Naznačuje to najnovšia fotografia uverejnená na twitteri od používateľa Max J. a zdá sa, že plánovaný telefón, ktorý by mal byť uvedený v prvej polovice roku 2020 ju bude obsahovať. Spoločnosť vznikla v roku 2014 a doslova šokovala prvým modelom OnePlus One, ktorý sa stal okamžite hitom. Uvidíme, či OnePlus 8, alebo OnePlus 8 Pro skutočne prinesú bezdrôtové nabíjanie.

Zdroj: Twitter