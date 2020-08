Predaj 5G telefónov zrejme tento rok dosiahne 250 miliónov kusov

Hoci celosvetové komerčné využitie 5G sietí nie je v tomto roku ešte nejako zásadné, v Číne zaznamenalo obrovský rozmach.

Podporujú ho kľúčovú čínski operátori a tomu sa prispôsobila aj ponuka telefónov s 5G, ktoré sú na čínskom trhu predávané. Hoci by sa mohlo zdať, že celkový predaj telefónov v tomto roku ovplyvnil koronavírus, čínsky trh je v tomto smere trochu zvláštny. Telefóny sa tu predávajú vo veľkom a veľká väčšina z nich podporuje 5G siete. A podľa posledného prieskumu spoločnosti DigiTimes Research to vyzerá, že v porovnaní s vlaňajškom tento rok mierne porastú aj globálne predaje telefónov s podporou 5G.

Analytici DigiTimes Research odhadujú, že tohtoročné predaje smartfónov s podporou 5G stúpnu až na 250 miliónov predaných kusov. To predstavuje viac ako 20% celosvetových dodávok telefónov za tento rok. Je to skutočne obrovský objem, ale len pre čínsky trh je odhadovaná celková výška predajov 170 miliónov kusov. A to najmä preto, že sa čínski výrobcovia orientujú na 5G telefóny v základnej a strednej triede, ktoré sú cenovo dostupné. Analytici však stále počítajú s tým, že sa celkový predaj telefónov tento rok medziročne zníži až o 15,2%.

Na čínskom trhu budú telefóny s 5G predstavovať 52,7% z celkovo predaných modelov v tomto roku. To sú zhruba dve tretiny z celkových globálnych predajov. V presných číslach teda globálne predaje 5G zariadení budú dosahovať len na 82,3 milióna kusov. Táto pomerne nižšia predajnosť je spôsobená spomaleným rozvojom 5G sietí. Ale aj napriek pomerne vysokej predajov 5G telefónov na čínskom trhu sa očakáva, že tu v druhej polovici tohto roka budú predaje mierne klesať a to o 10,3%.

Zdroj: GCh