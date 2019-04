Potvrdené X570 má PCIex 4.0 a čaká sa vysoké IPC Ryzen 3000

Ďalšie informácie naznačujú, že nový Ryzen 3000 pobeží na 4500 MHz a jeho IPC je vyššie až o 15% než v prípade predchodcu.

V prvej vlne sa máme údajne dočkať 4 až 8 jadrových modelov, avšak pripravené sú aj 12 a 16 jadrové monštrá. Takty týcho procesorov zatiaľ nevieme. ES vzorky môže ísť rýchlejšie, no vo väčšine prípadov tikajú na nižšiu frekvenciu než vo finále. IPC údajne vzrástlo až o 15%, čo by bolo priam skvelé. Ryzen 2700X končí na 4.3-4.35 GHz a jeho náhrada by bola tak výkonnejšia o cca 17-20%. Výsledný výkon by mohol prekonať aj vyššie taktovaný Intel Core i9-9900K. Ak sa výkon potvrdí o 8-jadrovej verzie.

Čipset X570 má priniesť 40 PCIex liniek vo verzii 4.0. Priepustnosť bude tak skutočne obrovská. Konfigurácia sa spomína 8+4+4 4.0 = ekvivalent 16+8+8 3.0. Pribudne tiež podpora USB 3.1 G2 (až 8 portov). USB 2.0 zostanú natívne podporované s počtom 4 porty.

Určite sa máme na čo tento rok tešiť.

