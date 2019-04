OnePlus 7 sa predstaví už 14. mája

Aby sa mohol samozvaný zabijak vlajkových lodí naďalej pýšiť svojim pomenovaním, nadišiel čas predstaviť nový model. OnePlus 6 je na trhu takmer rok a jeho mierne upravená verzia OnePlus 6T iba pol roka. Vývoj ide neúprosne dopredu, Snapdragon 845 už viac nie je najvýkonnejším čipsetom pre Androidy a tak je najvyšší čas predstaviť OnePlus 7.

OnePlus opäť ponúka fanúšikom možnosť zúčastniť sa za pomerne dostupnú sumu predstavenia novinky, po ktorom budú mať možnosť si ju aj vyskúšať a osobne sa stretnúť s vývojármi z OnePlus teamu. Pre každého účastníka bude pripravený "OnePlus swag", teda akýsi balíček s prekvapením, v ktorom sa nachádzajú reklamné predmety a zaujímavý darček. V minulosti to bol ruksak a mikina s logom OnePlus alebo bluetooth slúchadlá.

Ak sa chcete zúčastniť predstavenia, najbližšie miesto konania je Londýn. Lístky je možné zakúpiť priamo cez stránky OnePlus, pričom počet lístkov je limitovaný na 1100. Ďalšie mestá, v ktorých bude prebiehať predstavenie, sú New York, Peking a Bangalúr.

Oficiálne parametre OnePlus 7 zatiaľ neboli zverejnené, očakávať však možno špičkové parametre. Takmer s určitosťou bude srdcom telefónu SoC Snapdragon 855 a 8 GB alebo 10 GB RAM. Výrobca by podľa najnovších únikov mohol predstaviť až tri verzie telefónu - OnePlus 7, OnePlus 7 Pro a verziu s podporou 5G sietí. Základná verzia OnePlus 7 by mala obsahovať duálny fotoaparát, pričom hlavný snímač by mohol dosahovať rozlíšenie až 48 MP, doplnený o širokouhlý 16 MP snímač. U verzie Pro sa naviac očakáva 8 MP telefoto kamera s 3x priblížením.

Aké ďalšie vylepšenia a funkcie si pre nás OnePlus pripravil, sa definitívne dozvieme už 14. mája o 17. hodine nášho času.

Zdroj: OnePlus, SlashGear