Nový PlayStation ovládač s haptickou odozvou sa prvýkrát ukázal v praxi

Spoločnosť SONY vypustila prvý SPOT, ktorý naznačuje funkcionalitu novej konzoly. Stále však nevieme cenu ani dostupnosť konzoly. Poďme si aspoň zrekapitulovať čo už vieme.

Úplnou novinkou ovládačov novej generácie je haptická odozva integrovaná priamo v ovládači a mala by vás viac vtiahnuť do hry. Má to byť úplne odlišný zážitok od dnešného vibračného motorčeka. Druhou funkciou bude API, pomocou ktorého bude možné regulovať odpor tlačidiel L2/R2. Bude to zaujímavé napríklad pri strieľaní šípov či akcelerovaní vozidiel, aj keď v súčasnosti sa uvedená funkcia dala nahradiť analógovou páčkou. Túto funkciu vidíme prvýkrát v priloženom deme. Dokáže simulovať napríklad luk a šíp.

Okrem toho, že konzola pobeží na SSD, poháňať ju bude nová generácia AMD NAVI a procesor Ryzen. Okrem toho vieme, že bude podporovať Ray-tracing, pribudne podpora 4-vrstvových 4K Blu-ray diskov s kapacitou až 100GB.

Ďalej vieme, že sa na trh dostanú až dve konzoly PlayStation 5 – jedna s mechanikou a druhá bez.

Okrem toho bude nová dual-HD kamera, diaľkový prehrávač či bezdrôtový headset.

Zdroj: SONY