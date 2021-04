Nový iPad Pro by sa mal objaviť tento mesiac, aj napriek problémovej dostupnosti mini LED

Pôvodne bolo očakávané predstavenie nového tabletu od spoločnosti Apple – iPad Pro 2021, už v marci. Predstavenie by však malo prebehnúť v druhej polovici apríla a to aj napriek správe ktoré sa objavila na portáli Bloomberg. Dostupnosť mini LED displejov je totiž problémová. Jeden zo zazmluvnených výrobcov dokonca pre neznáme dôvody musel pozastaviť produkciu.

Samotný displej by mal mať veľkosť 12,9 palcov. Tablet by mal poháňať nový čip A14X Bionic – s výkonom podobným počítačom Mac s Apple M1 procesorom a má byť dostupné pripojenie aj do mobilných sietí najnovšej generácie 5G.

Problémy s dostupnosťou nových mini LED displejom nemusia teda znamenať odloženie uvedenia na trh, samotná dostupnosť tabletov môže však byť obmedzená.

Zdroj: Wccftech