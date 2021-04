Nové telefóny značky CAT sú prvými antibakteriálnymi odolnými telefónmi na svete

Spoločnosť Bullitt Group, ktorá vyrába telefóny pod značkou CAT, oznámila, že jej najnovší smartfón CAT S42 H+ a telefón CAT B40 4G budú obsahovať pokročilú antimikrobiálnu ochranu.

CAT S42 H+ má vylepšenú antimikrobiálnu ochranu produktu zabudovanú do tela, čo z neho robí prvý plne a trvalo antibakteriálny smartfón. Spoločnosť Bullitt Group tvrdí, že každý vonkajší komponent zariadenia bol počas výrobného procesu zmiešaný s antimikrobiálnym aditívom ionizovaného striebra nazývaným Biomaster. Toto aktívne antimikrobiálne činidlo inhibuje replikáciu bakteriálnych buniek o viac ako 80 percent do 15 minút a o 99.9 percent do 24 hodín.

Smartfón S42 H+ je tiež vodotesný, má certifikáciu IP68 a IP69 a je ho možné úplne ponoriť do vody alebo opakovane umývať. Zariadenie bude tiež vybavené 5.5″ HD+ displejom a poháňané čipsetom Mediatek Helio A20 MT 6761D. Model S42 H+ sa tiež môže pochváliť 4 200mAh batériou a 3GB RAM spolu s 32GB úložného priestoru. Na zadnej strane sa nachádza 13MPx zadný fotoaparát a na prednej strane 5MPx selfie fotoaparát. Bezpečnostné aktualizácie by mal smartfón dostávať po dobu troch rokov.

CAT B40 je klasický telefón s funkciou 4G. Všetky jeho vonkajšie komponenty boli taktiež zmiešané s aditívom Biomaster. Telefón je plne odolný voči vode, prachu a chemikáliám. Je vybavený nevymeniteľnou batériou s kapacitou 1 800mAh a rozšíriteľným úložiskom až do veľkosti 32GB. Zariadenie má 2MPx zadný fotoaparát a tiež obsahuje 3.5mm zvukový konektor.

„Jedným z dôvodov, prečo sú naše telefóny také špinavé, je teplo, ktoré produkujú. V teplom prostredí sa darí baktériám a my všetci berieme svoje mobilné telefóny všade so sebou, na všetky miesta, kde žijeme a pracujeme, a neustále zbierame nové kontaminanty,“ uviedol viceprezident produktového portfólia spoločnosti Bullitt Group Peter Cunningham. „Sme hrdí na to, že môžeme predstaviť tieto antibakteriálne zariadenia, ktoré, ako dúfame, pomôžu znížiť tieto riziká a podporia úplné prehodnotenie používania osobných a zdieľaných telefónov.“

Cena smartfónu CAT S42 H+ bude 269€, zatiaľ čo cena telefónu CAT B40 79.90€. Obe zariadenia by mali byť dostupné od konca apríla 2021.

