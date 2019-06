Nové Philips svietidlá s rýchlym prenosom dát - Alternatíva k WiFi?

Signify, známy svetový výrobca svietidiel značky Philips, predstavil svoje nové svietidlá s označením "TrueLifi". Zaujímavé sú tým, že využívajú svetlo na prenos dát takzvanou bezdrôtovou technológiou "Li-Fi" (napríklad do takého notebooku rýchlosťou až 150 Mb/s). Medzi dvoma fixnými bodmi rýchlosť dosahuje až neuveriteľných 250 Mb/s. Na príjem takéhoto signálu je potrebný USB kľúč s prístupom pripojený do prenosného zariadenia (napr. do už spomenutého notebooku).

Aj keď táto technológia bezdrôtového prenosu dát svetlom je už nejaký ten čas rozvíjaná aj inými spoločnosťami, zatiaľ žiadna neprišla s takouto rýchlosťou prenosu dát svetlom.

Spoločnosťou Signify boli predstavené aj vysielače, ktoré je možné nainštalovať do súčasných svietidiel Philips. Novinka je mierená najmä do kancelárskych priestorov firiem, ktoré nemajú možnosť vytvoriť si klasickú Wi-Fi sieť, a teda Li-Fi "svetelná sieť" má slúžiť niečo ako alternatívne riešenie.

Zdroj: TouchIT