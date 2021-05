Nové Mobee-K USB-C slúchadlá obsahujú predinštalovanú aplikáciu Deezer

Spoločnosť Deezer sa zameriava na majiteľov zariadení Samsung Galaxy prostredníctvom novej spolupráce so spoločnosťou Mobee-K. Nové slúchadlá spoločnosti Mobee-K totiž prichádzajú s predinštalovanou aplikáciou Deezer, pričom pracujú s novými Samsung zariadeniami, akými sú napríklad Galaxy S21, Note 20 alebo Z Flip.

Na používanie služby Deezer tak už nemusíte navštevovať obchod Google Play kvôli inštalácii, stačí len zapojiť nové USB-C slúchadlá spoločnosti Mobee-K. Je to zaujímavá a nečakaná taktika, ktorá by však mohla dať službe Deezer náskok pred službou Spotify. Spotify sa totiž spolieha na skutočnosť, že je predvolenou službou pre streamovanie hudby v zariadeniach spoločnosti Samsung. Deezer tvrdí, že slúchadlá do uší budú fungovať s akýmkoľvek zariadením rady Galaxy od Galaxy S10 a Note 10. Ide tak o zariadenia spoločnosti Samsung z roku 2019 alebo novšie. Tieto slúchadlá tiež dokážu zmeniť tému zariadenia na tému prispôsobenú pre Deezer, ktorá zahŕňa Deezer tapety, exkluzívne zoznamy skladieb a skratky pre aplikáciu Deezer na domovskej obrazovke telefónu.

Aj ak nie ste fanúšikmi služby Deezer, tieto slúchadlá budú fungovať s akýmkoľvek zariadením, na ktorom sa nachádza USB-C port, či už pôjde o smartfón, tablet alebo notebook. Slúchadlá sú pomerne lacné a prichádzajú s trojmesačnou propagačnou ponukou služby Deezer HiFi alebo Deezer Premium. Dostupné sú výlučne prostredníctvom internetového obchodu Amazon za 22.70$. Pre doručenie na Slovensko je však potrebné priplatiť ešte cenu za dopravu, ktorá vychádza na 21.02$.

Zdroje: Deezer Press