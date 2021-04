Nové grafické karty rady NVIDIA GeForce RTX 3000 s obmedzovačom údajne dorazia už budúci mesiac

Spoločnosť NVIDIA údajne obnovuje sériu RTX 3000 novými grafickými kartami s obmedzovačom ťažby kryptomeny Ethereum. Tieto karty by sa mali začať dodávať v polovici mája pod označením LHR (Lite Hash Rate) a mali by byť predvolene dodávané s podporou NVIDIA Resizable BAR.

Spoločnosť NVIDIA už v minulosti uviedla, že neobmedzí ťažobný výkon už predaných grafických kariet. Údajne sa však rozhodla obmedziť ťažobný výkon nových grafických kariet napriek tomu, že pôvodne vyrábané grafické karty rovnakého modelu obmedzovač neobsahovali. Rovnako ako grafická karta NVIDIA GeForce RTX 3060 sa očakáva, že teda so zvyškom série GeForce RTX 3000 spoločnosť NVIDIA urobí rovnaký krok. Jedinou výnimkou by mohla byť grafická karta NVIDIA GeForce RTX 3090, ktorá by obmedzovač dostať nemusela, nakoľko návratnosť investícií pri tejto karte nie je taká profitabilná kvôli jej vysokej cene.

Grafické procesory LHR budú mať tiež zmenený názov, keďže sa budú končiť číslom 2 namiesto čísla 0 (GA102-200 sa zmení na GA102-202). Tiež by malo zmeniť ID PCI zariadenia. Výkon týchto grafických kariet by sa však okrem obmedzenia ťažby zmeniť nemal. Grafická karta RTX 3090 by tiež mala prísť s revidovaným označením GA102-302, čo môže mať niečo spoločné s predvolenou podporou NVIDIA Resizable BAR.

Tieto nové grafické karty sa údajne majú začať dodávať v polovici mája. To by mohlo viesť k zlepšeniu úrovne zásob grafických kariet pre hráčov a tvorcov digitálneho obsahu. To všetko, samozrejme, len pokiaľ niekto nenájde spôsob, akým obmedzovač obísť (tieto nové karty pravdepodobne nebudú pracovať s beta driverom, ktorým spoločnosť NVIDIA omylom obmedzovač vypla). V opačnom prípade by na účely ťaženia mali kupovať grafické karty série CMP HX.

Zdroje: VideoCardz