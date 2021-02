Nová Tesla Model S bude automaticky voliť prevodové stupne

Pri pohľade na interiér nového modelu Tesla Model S nám niečo nesedelo. A nebol to len Yoke volant. Tesla Model S 2021 totiž vôbec nemá volič prevodových stupňov.

Tesla nedávno predstavila nový model automobilu Tesla Model S. Podľa zverejnených obrázkov však nová Tesla Model S vôbec nemá volič prevodových stupňov. To si okrem nás všimol aj používateľ Twitteru WholeMarsBlog, ktorý sa so svojím zistením podelil na sociálnej sieti. Na jeho tweet generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Elon Musk rýchlo zareagoval. „Auto odhaduje smer jazdy na základe viditeľných prekážok, kontextu a navigačnej mapy,“ uviedol Musk.

No more stalks. Car guesses drive direction based on what obstacles it sees, context & nav map. You can override on touchscreen.