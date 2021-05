Nová konzola Nintendo Switch 4K by mohla prísť do predaja už v septembri

Zdá sa, že sa čoskoro dočkáme novej hernej konzoly Nintendo Switch. Má ísť o Nintendo Switch 4K a podľa portálu Bloomberg by mohlo k jeho oznámeniu dôjsť ešte pred veľtrhom E3. Ten má prebiehať od 12. júna 2021. Dostupná na trhu by potom mohla byť od septembra tohto roku.

Model s prívlastkom 4K by mal byť dostupný súčasne s modelom Switch Lite, pričom pôvodný Nintendo Switch by sa časom mal prestať dodávať. Podpora 4K rozlíšenia by mala byť dosiahnutá pomocou technológie NVIDIA DLSS. Switch 4K bude používať OLED displej s veľkosťou 7 palcov, miesto 6,2 palcového LCD, ktorý má súčasný Switch.

Cena je zatiaľ neznáma, avšak vzhľadom na fakt, že nový model bude používať OLED displej a lepšiu hardvérovú výbavu, pravdepodobne sa od aktuálnej 299 dolárovej cenovky dostaneme vyššie. Spomínaný Switch Lite sa predáva za 199 dolárov.

