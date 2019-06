NordVPN predstavuje nástroj na šifrovanie súborov

NordVPN predstavuje NordLocker – nástroj na zabezpečenie súborov uložených na počítači alebo v cloude.

NordVPN, jedna z najlepších VPN služieb na svete, vytvára nový nástroj kybernetickej bezpečnosti NordLocker. Jeho úlohou je zabezpečiť súbory uložené na počítači používateľa, alebo v cloude pomocou šifrovania typu end-to-end. Aplikácia na šifrovanie súborov je dostupná pre platformy Apple MacOS a Microsoft Windows, pričom šifrované súbory budú nielen tie, ktoré sú uložené v počítači, ale aj v cloude. NordLocker je vytvorený pomocou dvoch najbezpečnejších šifrovacích algoritmov, ktoré sú dnes známe – Advanced Encryption Standard (AES-256) a 4096-bit RSA. Okrem toho bude mať nový nástroj vlastný šifrovací proces spoločnosti NordVPN, ktorý zabezpečí maximálnu bezpečnosť. Používatelia budú môcť nielen šifrovať svoje súbory, ale ich bezpečne zdieľať pomocou oprávnení na prístup.

„My v NordVPN veríme, že digitálne prostredie musí byť lepšie ako dnes. Ako spoločnosť sa snažíme o to, aby sme sa stali všestranným riešením kybernetickej bezpečnosti, ktorému ľudia dôverujú. Sprístupnením systému NordLocker chceme, aby bola pre všetkých k dispozícii bezpečnosť dát bez ohľadu na ich technické zručnosti. Aby sme to dosiahli, kombinujeme najlepšie postupy použiteľnosti s najvyššími štandardmi šifrovania. Od dovolenkových fotografií až po vaše digitálne výtvory a dokumenty akéhokoľvek druhu – takmer všetky súbory obsahujú kúsky citlivých informácií. A to im dáva ochranu. Očakávame, že NordLocker bude obľúbený tak pre osobné použitie, ako aj pre prípady súvisiace s prácou, najmä pre tých, ktorí pracNordujú v multikultúrnom prostredí – začínajúcich, na voľnej nohe a digitálnych kočovníkov,“ hovorí Marty P. Kamden, CMO spoločnosti NordVPN.

V súčasnosti NordLocker prechádza vnútornými záťažovými testami. Očakáva sa, že prvá beta verzia bude vydaná tento rok v lete. Registrácia na skorý prístup je teraz k dispozícii na oficiálnych stránkach spoločnosti NordLocker. Pripomeňme, že NordVPN je dôveryhodné online riešenie ochrany osobných údajov a bezpečnosti, ktoré používa viac ako 12 miliónov používateľov internetu na celom svete. Ponúka vojenské šifrovanie s pokročilými riešeniami ochrany osobných údajov a je uznávaný najvplyvnejšími technickými stránkami a špecialistami na bezpečnosť IT.

Zdroj: Nord VPN