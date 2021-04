Nedostatok čipov môže mať vplyv aj na výrobu televízorov spoločnosti Samsung

Nedostatok čipov spôsobuje veľký rozruch v elektronickom priemysle. Podľa spoločnosti Samsung je síce tohtoročná ponuka televízorov pod kontrolou, ale v roku 2022 môže nastať obrat k horšiemu.

Han Jong-hee, vedúci obchodu s vizuálnymi displejmi spoločnosti Samsung Electronics, pre portál Pulse uviedol, že „toto odvetvie všeobecne čelí vážnemu nedostatku dodávok“. Ak bude nedostatok pretrvávať, spoločnosť Samsung podľa neho nemusí byť schopná vyrobiť dostatok televízorov. Dodal však, že spoločnosť Samsung robí všetko pre to, aby tento prípad nenastal.

Vyzerá teda, že Samsung má tohtoročnú výrobu pod kontrolou. Budúci rok by však už mohol byť problémovejší, aj keď či sa tak stane aj reálne, uvidíme až ak to naozaj príde. Niektoré zdroje tvrdia, že Han Jong-hee navštívil Taiwan, aby sa stretol s vedúcimi pracovníkmi spoločností MediaTek a Novatek, ktoré sú miestnymi výrobcami čipov pre integrované obvody ovládačov. Dôvod stretnutí nie je známy, ale vzhľadom na situáciu spoločnosti Samsung by mohlo ísť práve o výrobu čipov pre spoločnosť Samsung, čím by sa mohlo zabrániť problémom pri výrobe televízorov v budúcom roku.

Han Jong-hee však spomenul aj pozitívnejšie správy o novej generácii Micro LED televízorov spoločnosti Samsung. Výrobná linka pre 146-palcové modely je podľa neho v plnom prúde a spoločnosť Samsung plánuje vytvoriť viac výrobných liniek pre výrobu 110-palcových a 70 až 80-palcových televízorov.

Zdroje: Pulse