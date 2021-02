Našli vedci dvere do piatej dimenzie? Podľa jednej teórie áno!

Za všetkým by mohla byť tmavá hmota, ktorá by mala pozostávať z fermiónov stlačených do pokrivenej piatej dimenzie. Táto myšlienka stavia na teórii z roku 1999 a na tejto teórii stavia nová, ktorá vysvetľuje temnú hmotu pomocou fermiónov.

Naše vedomosti o tomto svete a vesmíre, vôbec staviame na myšlienke temnej hmoty, ktorá zaberá väčšinu priestoru hmoty oproti "klasickej" hmote, ktorá tvorí viditeľný svet a je jej pomerne "málo". Bohužiaľ, tmavú hmotu nevidíme a nevieme ju ani detekovať, ale napriek tomu ovplyvňuje celý vesmír svojim gravitačným vplyvom. Napriek tomu ju "necítime".

Bohužiaľ, ani štandardný model fyziky nedokáže vysvetliť všetky otázky. Medzi ne napríklad patrí, prečo je Higgsov bozón oveľa ľahší, ako charakteristická gravitačná stupnica. Pritom tento štandardný model nedokáže objasniť niektoré z pozorovaných javov, ale nová štúdia sa o to pokúša. Vedci sa to snažia objasniť pomocou teórie WED (warped extra dimension). Ide o vedcov, ktorí študovali masu fermiónov a myslia si o nich, že pomocou portálov ich možno prenášať do piatej dimenzie, kde sa vytvorili relikty tmavej hmoty a "fermionickú tmavú hmotu".

Vedci už dlho hľadajú nový model fyziky, nakoľko aktuálny štandardný model nedokáže obsiahnuť pozorovaný vesmír, ako by sme potrebovali. Pritom kľúčová časť tejto matematiky vytvára v zásade masy fermiónov, ktoré sa prejavujú v pokrivenom dimenzionálnom priestore. Tento model by mal dokázať vysvetliť obrovské množstvo tmavej hmoty, ktoré sa stále úspešne vyhýba detekcii. Pomôcť detekcii temnej hmoty by mal aj "správne skonštruovaný" detektor tmavej hmoty, ale ako? To je zatiaľ otázkou.

Zdroj: Popularmechanics, CERN,