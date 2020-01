Najočakávanejší titul tohto roka posunutý

Tešíte sa na hru Cyberpunk od CD Projektu RED? Máme pre vás zlé správy.

Najočakávanejší titul tohto roka aj posledných 2 rokov pre PC posúva vydanie hry až na 17. septembra. Je to už druhý posun a vzhľadom na to, o ako veľký titul sa jedná, ani to nemusí byť konečný termín. Titul mal pôvodne vyjsť už 16. apríla. CD Projekt Red tvrdí, že musí fixnúť bugy. Predpokladá sa, že ďalším dôvodom môže byť posun z dôvodu príchodu nových konzol. Hra je totiž značne náročná na hardvér, aspoň podľa prvotných HW požiadaviek. A môže sa tak stať, že vôbec nebude podporovaná na súčasných konzolách. Ak áno, bude graficky značne osekaná.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV