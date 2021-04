MSI NVIDIA RTX 3080 Ti SUPRIM X zachytená na fotografii

Portál Videocardz prináša pohľad na pripravovanú grafickú kartu NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti od výrobcu MSI. Podľa najnovších informácii by mala byť oznámená 18. mája, pričom dátum vydania by mal byť 26. mája. Informácie o existencii tejto karty siahajú až do minulého roka, avšak vydanie bolo už niekoľkokrát posunuté.

Vyzerá to tak, že grafické karty sú však už konečne pripravené a sú zahájené ich dodávky do distribučných centier. Odtiaľ pochádza aj uniknutá fotografia. SUPRIM X bude vrcholová edícia od výrobcu MSI, tieto karty by mali teda poskytovať najvyšší výkon a kvalitné chladenie, k dispozícii je aj celokovový backplate.



RTX 3080 Ti by mala poskytnúť výkon porovnateľný s vlajkovou loďou RTX 3090. Obmedzená však oproti nej bude kapacita pamäte, nižší model dostane polovicu – 12 GB GDDR6X pamäť s 384 bitovou zbernicou. Počet CUDA jadier bude taktiež o niečo menší – 10240. Tento model by mal tiež dostať obmedzovač výkonu pri ťažení kryptomien, ako aj ostatné karty určené primárne pre hráčov.

Zdroj: Videocardz