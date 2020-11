Môžete vyhrať Xbox Series X...originálnu CHLADNIČKU od Microsoftu

Tiež vás pri pohľade na dizajn novej konzoly Xbox Series X napadlo, že vyzerá ako chladnička? Nie ste sami. Už dlhší čas po internete kolujú meme s konzolou Xbox Series X umiestnenou v kuchynskom prostredí namiesto chladničky. Teraz si však zo svojej konzoly spravil srandu aj Microsoft. Vytvoril niekoľko funkčných chladničiek s dizajnom tejto novej konzoly. Jedna z nich môže byť aj vaša.

Nová konzola Xbox Series X na mnohých pôsobí vzhľadom chladničky, kvôli svojmu hranatému kvádrovému tvaru. Už od minuloročného predstavenia tejto konzoly ju tak niekoľko ľudí začalo photoshopovať a umiestňovať jej zväčšenú verziu do kuchýň.

Teraz však tieto meme zobrala spoločnosť Microsoft do vlastných rúk a rozhodla sa ich premeniť v realitu.

„Chladnička je 1:1 zväčšenou replikou konzoly Xbox Series X, má výšku viac ako 6 stôp [1.83 m] a váhu 400 libier [181.5 kg],“ uviedla spoločnosť v svojom oznámení. „Po zapojení sa rozsvieti ikona Xbox na prednej strane chladničky, ktorá slúži ako jasné vodiace svetlo pri pátraní po desiatu.“

Chladnička sa otvára cez „slot pre diskovú jednotku“, ktorý na chladničke funguje ako rukoväť. Keď sa dvere otvoria, chladnička vás privíta zvukom novej animácie, ktorá sa prehráva pri spustení novej konzoly Xbox Series X. Spoločnosť tiež implementovala tradičné zelené osvetlenie do vnútra chladničky a zo srandy doplnila, že „medzi ďalšie funkcie patrí True 4K Eating, Cold Delivery a Luxury Quiet Design“.

Spoločnosť teraz plánuje touto chladničkou odmeniť jedného šťastného fanúšika Xboxu prostredníctvom Twitteru. Podmienkou je len sledovať na Twitteri účet Xboxu a retweetnuť pôvodný príspevok s hashtagom #XSXFridgeSweeps. Podľa pravidiel sa súťaž bude konať do stredy 4. novembra, následne budú víťaza informovať do siedmich dní.

