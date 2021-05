Motorola chce skutočné bezdrôtové nabíjanie pre smartfóny

Motorola pracuje na bezdrôtovej technológii nabíjania smartfónov, bez použitia podložky.

Už sme vás informovali o rôznych technológiách pre bezdrôtové nabíjanie bez použitia podložky, ktoré vyvíjajú spoločnosti Xiaomi a Motorola. V súčasnosti chce Motorola posunúť túto technológiu ešte ďalej a to nabíjať smartfóny na diaľku, teda pravdepodobne oveľa ďalej, než dosahujú výsledky nimi vyvíjanou technológiou. Výrobcovi smartfónov sa podarilo nájsť partnera, s ktorým bude na tejto technológii spolupracovať. Tým partnerom je spoločnosť - GuRu Wireless. Motorola vďaka partnerstvu získa prístup k technológiám, ktoré firma vlastní. Spoločnosť GuRu Wireless má totiž technológiu pre bezpečný a prispôsobiteľný prenos elektrickej energie vzduchom, ktorý zabezpečujú integrované obvody pracujúce s mmWave pásmom a sú vyvinuté touto firmou.

Podľa Motoroly stačí, keď vstúpite do miestnosti a vaše zariadenie sa začne okamžite nabíjať. Nebudete teda musieť hľadať zásuvku alebo nabíjaciu podložku, prípadne nosiť so sebou príslušenstvo na nabíjanie vášho zariadenia. Bude vám stačiť len to, že sa budete nachádzať v blízkosti vysielača, ktorý vám nabije smartfón, hodinky alebo inú kompatibilnú elektroniku.

Plán je to pekný, ale na reálne nasadenie si určite ešte nejaký čas počkáme. Tieto technológie sú stále v štádiu vývoja. Ani samotná Motorola sa nevyjadrila k aspoň približnému roku predstavenia tejto technológie svetu. Samozrejme, s príchodom na trh, by určite prišla želaná zmena v segmente nositeľnej elektroniky.

Zdroj: XDA-Developers,