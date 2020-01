Mobilné telefóny nás nerobia menej spoločenskejšími

Poznáte to. Hovorí sa, že smartfóny nás robia menej spoločenskejšími. Používajú sa frázy ako "stále len čumí do mobilu a nemá čas na normálny rozhovor" a podobné vyjadrenia, ktoré chcú povedať, že s príchodom mobilných telefónov sa ľudia menej rozprávajú priamo tvárou v v tvár. Najnovší výskum zo Stanfordu ukazuje, že je to omyl, že je to práve naopak, že nás mobilné telefóny robia spoločenskejšími.

Gabriella Harari zo Stanford Media and Personality Lab vo svojom výskume zistila, že svoje bežné správanie prenášame aj na mobilné platformy. Nie je to teda tak, že telefóny menia naše zvyky, ale tak, že svoje zvyky prenášame aj na mobilné platformy. Nezmeníme sa, ale rovnako sa správame aj v mobilnom svete. Ľudia, ktorí častejšie priamo hovoria s inými ľuďmi a popisujú sa zvyčajne ako extroverti teda aj viac telefonujú a sms-kujú.

Priemerný mladý človek sa denne 19 krát zapojí do rozhovoru s inými ľuďmi, čo trvá v priemere 2,5 hodiny. Zároveň volal alebo bol volaný 3 krát, pričom hovory celkovo trvali 5 až 10 minút a poslal alebo prijal 32 textových správ. Sociálne médiá a IM aplikácie použije mladý človek približne 30 krát za deň. Ukázalo sa aj to, že tieto čísla sú zo dňa na deň veľmi stabilné.

Do výskumu bolo zapojených 926 mladých ľudí a jeho výsledky autori publikovali v časopise Journal of Personality and Social Psychology.

Zdroj: phys.org