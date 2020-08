Microsoft Surface Duo - bude risk ziskom?

Microsoft sa po fiasku s Windows Phone a Androidom pod krídlami Nokie rozhodol pre ďalší pokus s mobilnými zariadeniami a tým je Surface Duo.

Napriek tomu, že ide o použitý minuloročný procesor Qualcomm Snapdragon 855, ktorému sekunduje 6GB RAM, stále ide o viac než dostatočný výkon na pár rokov. Úložisko podľa verzie môže mať 128GB alebo 256GB, bez rozšírenia o SD karty. Zaujímavosťou je použitie dvoch AMOLED displejov o veľkosti 5,6" a rozlíšení 1080 x 1350px s krytím Corning Gorilla Glass. Fotoaparát má rozlíšenie 11Mpix, podporuje 4K nahrávanie videa s PDAF zaostrovaním a jeho hlavné využitie bude pre video hovory. Batéria má kapacitu 3577mAh a podporuje 18W nabíjanie. Surface Duo podporuje aj dual SIM, kde jedna zo SIM kariet bude eSIM. Ďalšou zaujímavosťou je použitie otočného 360°kĺbu.

Podobný koncept má už LG so svojím Velvet-om, aj keď to nie je tak oku lahodiace prevedenie, ale za to za polovičnú cenu. Pri Surface Duo je cena stanovená na $1,399 pri 128GB verzii, kde môžeme očakávať podobnú cenu aj v eurách.

Príchod na európsky trh je doposiaľ otázny.

Zariadenie bude uvedené na trh s desiatou verziou Androidu, nad ktorou bude "bežať" MS Launcher. Treba počítať aj s ďalšími aplikáciami od Microsoftu: Microsoft Office, Office Lens, PDF Reader, Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Microsoft OneDrive, Microsoft Edge, Microsoft OneNote.

Zdroje: Microsoft, AndroidAuthority, WindowsCentral, TheVerge