Microsoft sa pýta ľudí na nový predvolený font pre Office

Microsoft ponúka používateľom možnosť vyjadriť sa k fontu, ktorý bude predvolený v novom kancelárskom balíku Office. Naposledy k takejto zmene došlo, keď sa vo verzii Office 2007 objavil ako prednastavený font Calibri namiesto dovtedy používaného Times New Roman.

Microsoft sa po 14 rokoch rozhodol zmeniť ho opäť a k výberu chce využiť spätnú väzbu aj od používateľov Microsoft 365. Používatelia si môžu vybrať jeden z piatich fontov, dostupné v rámci Microsoft 365 aplikácií budú však na výber všetky.

We need to talk. What should our next default font be? pic.twitter.com/fV9thfdAr4