Microsoft pracuje na novom otvorenejšom obchode pre Windows aplikácie

Obchod s aplikáciami pre Windows 10 by sa podľa novej správy portálu Windows Central mohol čoskoro dočkať výrazného vylepšenia.

Aplikácia Microsoft Store, ktorá v systéme Windows 10 existuje od jeho uvedenia, už prešla niekoľkými zmenami. Spoločnosť Microsoft sa aj po všetkých tých rokoch stále snaží prilákať viac vývojárov. Windows Store však vie byť stále mnohokrát nespoľahlivý pri sťahovaní aktualizácií alebo inštalácii veľkých aplikácií. Navyše platforma UWP (Universal Windows Platform) tiež niekedy býva dosť pomalá.

Súčasný Microsoft Store tiež vyžaduje, aby vývojári dodávali svoje aplikácie v balíku MSIX, čo je práve jedným z obmedzení, ktoré by sa mohlo vytratiť z vylepšeného Microsoft obchodu. Microsoft by tiež mohol umožniť vývojárom používať vlastnú sieť na doručovanie obsahu (CDN) pre aktualizácie aplikácií. „Spoločnosť Microsoft umožní vývojárom odosielať do obchodu základné balíky .EXE alebo .MSI a týmto vývojárom dokonca umožní hosťovať aplikácie a vydávať aktualizácie prostredníctvom ich vlastných sietí CDN. Táto zmena bude prínosom pre vývojárov s aplikáciami, ktoré majú zabudovanú funkciu automatických aktualizácií, akými sú aplikácie Firefox alebo Zoom, tým, že im dá kontrolu nad tým, akým spôsobom a kedy sa aktualizácie aplikácií alebo iné typy obsahu dostávajú k ich používateľom,“ vysvetlil Zac Bowden na portáli Windows Central.

Ďalšou dôležitou zmenou politiky, ktorá prichádza s novým obchodom Microsoft Store, môže byť to, že vývojárom bude umožnené používať ich vlastný platobný systém pre nákupy v aplikácii, a tým obísť platobné služby spoločnosti Microsoft. Vďaka tomu by mohol byť Microsoft Store pre vývojárov oveľa zaujímavejší ako konkurenčné obchody s aplikáciami.

Podľa Bowdena by mohol Microsoft vydať tohto nového obchodu s aplikáciami neskôr v tomto roku pre Windows 10 verzie 21H2, spolu s veľkou dizajnovou aktualizáciou pre operačný systém s kódovým označením „Sun Valley“.

Zdroje: Windows Central