Masívny kybernetický útok na hernú spoločnosť a limit 48 hodín na vyjednávanie

Herná spoločnosť CD Projekt Red, ktorá produkuje hry, akými sú Cyberpunk 2077 či Zaklínač utrpela masívny kybernetický útok a vážne narušenie bezpečnosti.

Poľské štúdio informovalo, že útočníci prenikli až do internej siete, zašifrovali server a ransomvér zablokoval aj zdrojové kódy hier. Ako odpoveď na sociálnej sieti zároveň vývojári vyhlásili: „Aj napriek tomu, že niektoré naše zariadenia sú zašifrované, zálohovanie nám umožňuje pokračovať. Vylepšujeme zabezpečenie IT infraštruktúry a obnovujeme dáta.” Kybernetickí zločinci sa vyhrážajú predajom zdrojových kódov aj zverejnením ukradnutých dokumentov. Uviedli, že ide o účtovnícke, administratívne, právne, biznis aj personálne dokumenty. Napadnutej spoločnosti dali 48 hodín na to, aby ich kontaktovali, inak zverejnia informácie. Herné štúdio razantne odmieta vydieranie a ohlásilo všetky kroky k minimalizácii škôd a ochrane možných postihnutých tretích strán. Okamžite začali spoluprácu s forenznými špecialistami a vyšetrovateľmi a vyhlásili, že neboli odcudzené žiadne osobné dáta hráčov.

Ransomvérové útoky sú hrozbou pre každú spoločnosť a v priebehu uplynulého roka dramaticky rástli. Výskum poukazuje na to, že vo svete sa priemerne každých desať sekúnd stane obeťou vydieračského útoku nejaká organizácia. Výkupné sa v podobných prípadoch pohybuje veľmi vysoko, platí sa v kryptomenách a vystopovať útočníkov po bitcoinovej platbe je len veľmi obtiažne. Navyše útočníci v ostatnej dobe využívajú dvojité vydieranie, čiže nielen odšifrovanie, ale aj poplatok za to, že nezverejnia ukradnuté informácie. Pandémia koronavírusu priniesla ďalší boom počítačových hier. Obľúbené hry majú milióny hráčov a akákoľvek zraniteľnosť môže znamenať veľký problém pre herné spoločnosti aj pre súkromie hráčov. Odhalené zraniteľnosti by útočníkom umožnili zneužívať stovky tisíc herných počítačov bez toho, aby o tom obete vedeli.

Hernému priemyslu sa kritické hrozby a zraniteľnosti nevyhýbajú. V januári 2019 zverejnil Check Point informácie o zraniteľnostiach v obľúbenej hre Fortnite. V júni 2019 boli zverejnené detaily o zraniteľnosti v hernom klientovi Origin od spoločnosti Electronic Arts, druhej najväčšej hernej spoločnosti na svete. Ohrozených bolo viac ako 300 miliónov hráčov a v prípade zneužitia zraniteľnosti mohli byť odcudzené hráčske účty a identity. Koncom roka 2020 odhalili štyri zraniteľnosti v sieťovej knižnici Steam, ktorá patrí k platforme ponúkajúcej hry ako Counter Strike: Global Offensive, Dota 2 alebo PlayerUnknown’s Battlegrounds.

