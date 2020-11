Linux Foundation vytvorí svoju vlastnú aplikáciu na sledovanie šírenia vírusu COVID-19

Linux Foundation chce po vzore Googlu a Applu vytvoriť vlastnú aplikáciu na sledovanie šírenia nákazy vírusom.

Linux Foundation vytvoril skupinu, ktorá má na starosti vývoj a poskytovanie aplikácie pre orgány verejného zdravotníctva. Už v júni tohto roka boli vydané touto skupinou dve aplikácie, ktoré upozorňujú ľudí, ktorý boli v kontakte s nakazenými COVID-19. ,,Tieto aplikácie sú open source, takže ľudia môžu prispievať kódom a prispôsobovať ich, čo umožňuje spoluprácu regiónom s podobnými potrebami," uviedol pre Business Insider generálny manažér Linux Foundation Public Health - Dan Kohn. Vývojári, ktorí chcú z týchto projektov vytvoriť aplikáciu, majú prístup k zdrojovému kódu alebo si ho môžu stiahnuť.

Tieto aplikácie využívajú technológie od spoločností Apple a Google, ktorú je možné integrovať do akejkoľvek aplikácie používajúcej technológiu Bluetooth na smartfónoch, s ktorými bol používateľ v bezprostrednej blízkosti, samozrejme bez identifikácie konkrétnych osôb či osoby. Ak má niekto pozitívny test na COVID-19 a nahrá tieto informácie do databázy prevádzkovanej miestnym orgánom verejného zdravotníctva, každému používateľovi, ktorý bol v blízkom kontakte s touto osobou bude prostredníctvom jeho aplikácie zaslané upozornenie, že mohol byť vystavený tomu, kto má COVID-19, samozrejme bez vyzradenia informácie o koho išlo. Ak niekto vie, že mohol byť vystavený nákaze, môže sa dostať do karantény alebo sa nechať otestovať.

Zdroj: Slashdot, LinuxFoundation,