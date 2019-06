Legendárny film Matrix dostane nové pokračovanie!

Je to už 20 rokov odkedy sa na plátnach kín prvý krát predstavil kultový sci-fi film "The Matrix". Po veľkom úspechu nasledovalo v roku 2003 jeho pokračovanie s názvom "Matrix Reloaded" a po ňom aj tretí diel "Matrix Revolutions", ktorý túto legendárnu trilógiu uzatvoril.

Naozaj týmto Matrix skončil? Nuž, nedávno sa známy režisér Chad Stahelski vyjadril, že sestry Lana a Lilly Wachowski, ktoré natočili pôvodnú Matrix trilógiu pravdepodobne spolupracujú na jej ďalšom pokračovaní pod názvom "Project Ice Cream". Natáčanie filmu by sa malo začať na budúci rok v americkom meste Chicago, kde by si mal zahrať aj herec Michael B. Jordan, ktorého poznáme napr. z filmu "Black Panther". Nie je vylúčený ani návrat Keanu Reevesa do hlavnej postavy "Neo".

Zdroj: MovieWeb