Kontroverzný astronóm má novú teóriu vyhynutia dinosaurov

Kontroverzný astronóm Avi Loeb, predstavil novú teóriu vyhynutia dinosaurov.

Aktuálne jeden z najkontroverznejších astronómov, ktorý spolupracoval aj s už zosnulým astrofyzikom Stephenom Hawkingom, predstavil novú teóriu o vyhynutí dinosaurov. Astronóm Avi Loeb sa domnieva, že asteroid, ktorý vyhubil dinosaurov mohol prísť z oveľa väčšej diaľky než sa doposiaľ myslelo. Nedávno tento vedec zverejnil spolu so svojim študentom Amirom Sirajom publikáciu, v ktorej tvrdia, že Chicxulub Impactor - asteroid, ktorý ukončil nadvládu dinosaurov, mohol pochádzať z okraja slnečnej sústavy.

Aktuálne teórie zastávajú názor, že asteroid mal pochádzať z priestoru medzi Jupiterom a Marsom, ale Loeb a Siraj použili štatistickú analýzu a gravitačné simulácie. Pomocou nich zistili, že impaktor mohol pochádzať z Oorthovho mračna, odkiaľ pochádza väčšina dlho-periodických objektov. Výpočty oboch vedcov naznačujú, že sa mohla tomuto objektu stať cestou do vnútornej časti sústavy nehoda, pričom bol vychýlený zo svojej dráhy a nakoniec dopadol na Zem.

Podľa vedcov, je za to zodpovedná planéta Jupiter, ktorá má dostatočný gravitačný vplyv na zmenu dráhy spomínaných objektov. Zároveň, miera dopadu sa vyrovná tej, ktorá sa nachádza v mieste dopadu Chicxulub v Mexickom zálive. Fragment kométy z Oortovho mračna je taktiež bližší svojim zložením tomu z dopadu zo zálivu, než keby bol z oblasti medzi Marsom a Jupiterom. Astronóm Avi Loeb považuje za dôležité pochopiť prirodzený prenos asteroidov z hlbokého vesmíru do centra sústavy a objaviť tak asteroid, ktorý by nás mohol ohroziť.

Zdroj: Cnet,