Kolobežka Kugoo S1 za neodolateľnú cenu.

Elektrické kolobežky zažívajú v dnešnej dobe pomerne veľký boom. Za relatívne normálne peniaze dostanete skvelý prostriedok na presúvanie, či už na vlak, do práce alebo na menšie nákupy. Väčšina kolobežiek má slušný dojazd okolo 25km, tie lepšie aj 30 km. To vám zaručí minimálne to, že kolobežku nebude treba dobíjať každý deň.

Najväčším hitom v roku 2019 na Slovensku, sa stala kolobežka Kugoo S1, ktorú si teraz mlžete kúpiť za fantastickú cenu 233.99 eur.

O schopnostiach tejto kolobežky si môžete prečítať v našej recenzii.

Kugoo S1 s dojazdom 30km, cena 233.99 eur (kupón GKB305S), kolobežka dostupná z EÚ skladu

Celú ponuku akciových kolobežiek si môžete pozrieť tu.

Inzercia