Je Magisk Root v ohrození?

Tvorca Magisk Rootu vstupuje do Google.

Tvorca Magisk Rootu - John Wu - jeden z najznámejších vývojárov na internetovom fóre XDA-Developers, ktorý na tomto webe vystupuje pod pseudonymom "topjohnwu", ukončil svoju stáž v spoločnosti Apple, aby mohol nastúpiť do Google. Tento vývojár sa zaslúžil o vytvorenie najpoužívanejšieho rootu pre mobilný operačný systém Android, vďaka ktorému získate plný prístup do systému. Wu nastúpil do spoločnosti Apple v roku 2019, kde pracoval v tíme zodpovednom za vývoj Siri Core Platform. Tam nakoniec prijal ponuku na trvalý pracovný pomer v roku 2020 v tíme venujúcom sa strojovému prekladu.

Populárny vývojár nakoniec prijal ponuku od konkurenčnej spoločnosti Google, kde sa pripojí k tímu programátorov zodpovedných za bezpečnosť platformy operačného systému Android. Bude mať teda na starosti zabezpečenie systému pred zraniteľnosťami. Technologický gigant sa každou novou verziou OS Android snaží zároveň spraviť svoj systém bezpečnejší. Samozrejme, ide vo svojej podstate o prirodzený pokrok v kariére tohto vývojára, ale zároveň je tu aj stret záujmov, nakoľko ten istý vývojár sa postaral o vytvorenie Magisk Rootu, ktorý narúša bezpečnosť mobilného operačného systému.

Je teda veľmi otázne, či bude tento projekt naďalej pokračovať pod jeho vedením. Tým je ohrozený jeho vývoj pre nové verzie systému Android. Ostáva teda veriť, že spoločnosť Google mu nezatrhne vývoj Magisk Rootu a bude na ňom môcť slobodne pokračovať. Samotný Magisk je vydávaný ako open-source a teda doň môže každý prispieť svojim "riadkom" kódu, ale je veľmi nepravdepodobné, že dokáže niekto nahradiť Johna Wu pri vývoji nových verzií Magisku.

